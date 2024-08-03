Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Целе» Голубин объяснил переход Никиты Иосифова в словенский клуб

Спортдиректор «Целе» Голубин объяснил переход Никиты Иосифова в словенский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин объяснил, почему российский крайний нападающий Никита Иосифов присоединился к словенскому клубу. Ранее 23-летний футболист выступал за испанский «Кастельон».

«Иосифов — молодой футболист, конечно, он ещё может раскрыть свой потенциал. Не сложилось в «Вильярреале», пришёл к нам в «Целе». Будет пробовать свои силы здесь. У нас же тренер — испанец, Альберт Риера. Никите не нужно будет много адаптироваться. Сейчас мы играем в схожий по стилю футбол с тем, во что играют в Испании. Но Иосифов шёл не под тренера, просто хотел дальше продолжать свою карьеру в Европе. Мы будем ему помогать, развивать. Надеемся, что у него получится», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц
Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android