Игрок «Ман Сити» Коуту, выступавший за «Жирону», уже тренируется в расположении «Боруссии»

Правый защитник «Манчестер Сити» Ян Коуту, выступавший последние два сезона за «Жирону» на правах аренды, приехал на тренировку дортмундской «Боруссии», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что 22-летний игрок уже находится в расположении клуба. При этом клуб заявляет, что трансфер Коуту ещё не завершён.

Коуту перешёл в «Манчестер Сити» летом 2020 года. Последние два сезона бразилец провёл в аренде в «Жироне», в которой отыграл в общей сумме 95 матчей, забив пять мячей и сделав 17 результативных передач. Контракт Коуту с «Ман Сити» рассчитан до лета 2026 года. По данным, предоставленным интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 25 млн.