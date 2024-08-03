Защитник «Оренбурга» Зотов: игроки «Зенита» тоже люди — можно обыгрывать любую команду

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов поделился мнением о том, как бороться с «Зенитом» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Как бороться с «Зенитом»? Только благодаря самоотдаче и нужно совершать как можно меньше ошибок. Футболисты «Зенита» тоже люди, поэтому любую команду можно обыгрывать», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Зенит» занимает первую строчку в таблице, набрав шесть очков, опережая московское «Динамо» по статистике забитых и пропущенных мячей. В матче 1-го тура «Зенит» на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов», а во 2-м — с «Рубином». В обоих матчах санкт-петербуржцы забили по четыре безответных мяча.