Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 3 августа

Расписание матчей Первой лиги 3 августа
Комментарии

Сегодня, 3 августа, в 4-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 15:00 мск. «Торпедо» (Москва) — «Чайка».
  • 16:00 мск. «Урал» - «Сокол».
  • 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» - «Алания».

После трёх туров Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Сокол», заработавший семь очков после аналогичного количества матчей. Замыкает тройку лидеров «Чайка», также набравшая семь очков.

На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», не набравший ни одного очка после трёх туров. Также ни одного очка не заработал «КАМАЗ», расположившийся на 17-й строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Первая лиги — 2024/2025: результаты матчей 2 августа

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android