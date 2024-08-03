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«Крылья Советов» заключили контракт с футболистом сборной Чили Томасом Гальдамесом

«Крылья Советов» заключили контракт с футболистом сборной Чили Томасом Гальдамесом
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Самарские «Крылья Советов» подписали контракт до конца сезона-2026/2027 с чилийским защитником Томасом Гальдамесом, сообщает пресс-служба клуба.

С 2023 года футболист выступал за аргентинский «Годой Крус», за который провёл 50 матчей, забил два гола и оформил пять результативных передач. Гальдамес дебютировал за сборную Чили на прошедшем Кубке Америки. По данным, предоставленным немецким интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость Гальдамеса оценивается в € 2,5 млн.

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут 5 августа, когда в игре 3-го тура РПЛ будут гостить у московского «Спартака». Самарцы не смогли набрать очки в первых двух матчах лиги, проиграв их с общим счётом 1:7.

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