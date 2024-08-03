Игрок «Ростова» Вахания — о Карпине: он точно такой же, каким вы его видите на экранах

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением об образе главного тренера клуба Валерия Карпина перед матчем с «Зенитом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.
— Какой Карпин в жизни, на тренировках?
— Точно такой же, каким вы его видите на экранах.
— Со стороны он выглядит требовательным, но может подколоть.
— Да. Конечно, он требовательный. Может жёстко спросить, накричать, — приводит слова Вахании «Матч ТВ».
Матч «Зенит» — «Ростов» пройдёт сегодня, 3 августа, и начнётся в 17:30 мск. В первых двух турах команда Сергея Семака одержала две победы с общим счётом 8:0. Ростовчане подходят к данному противостоянию с четырьмя очками.
Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, совмещая работу в клубе с постом главного тренера сборной России с 2021 года.