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Игрок «Ростова» Вахания — о Карпине: он точно такой же, каким вы его видите на экранах

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением об образе главного тренера клуба Валерия Карпина перед матчем с «Зенитом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Какой Карпин в жизни, на тренировках?

— Точно такой же, каким вы его видите на экранах.

— Со стороны он выглядит требовательным, но может подколоть.

— Да. Конечно, он требовательный. Может жёстко спросить, накричать, — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдёт сегодня, 3 августа, и начнётся в 17:30 мск. В первых двух турах команда Сергея Семака одержала две победы с общим счётом 8:0. Ростовчане подходят к данному противостоянию с четырьмя очками.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, совмещая работу в клубе с постом главного тренера сборной России с 2021 года.