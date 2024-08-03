Гвардиола отреагировал на слухи о своём потенциальном назначении в сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Англии.
«Я тренер «Ман Сити», нахожусь здесь. Я действительно счастлив и не могу сказать ничего больше. Не знаю, откуда это взялось [слухи], но я на самом деле рад находиться здесь. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас отчаянно жду, когда футболисты будут готовы вернуться, и мы сможем тренироваться все вместе», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.
Ранее издание The Independent сообщило, что Футбольная ассоциация Англии (FA) готова подождать Гвардиолу, который, по сообщениям ряда СМИ, намерен покинуть «горожан» по окончании сезона-2024/2025. До момента, пока испанский специалист не сообщит о своём будущем, FA планировала назначить на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли, возглавляющего молодёжную команду «трёх львов».
Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: