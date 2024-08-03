«Зенит» выкупит Дркушича у «Сочи» и отдаст его в аренду «Црвене Звезде» — Nogo Mania

«Зенит» намерен выкупить у «Сочи» 24-летнего центрального защитника Ванью Дркушича для того, чтобы затем отдать его в аренду «Црвене Звезде». Об этом сообщает Nogo Mania.

По информации источника, на текущий момент санкт-петербургский клуб близок к заключению сделки по Дркушичу, однако футболист не будет выступать за «Зенит» в нынешнем сезоне.

Подчёркивается, что «Сочи» запрашивает солидную сумму за трансфер 24-летнего футболиста, из-за чего от его покупки отказалось несколько клубов.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу, словенский футболист провёл 24 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3,5 млн.

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