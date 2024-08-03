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«Я больше не могу заниматься любовью». Ван Гал — о своей болезни

«Я больше не могу заниматься любовью». Ван Гал — о своей болезни
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Знаменитый нидерландский тренер Луи ван Гал рассказал о своём здоровье после нескольких лет борьбы с раком простаты.

«Моё здоровье? У меня всё хорошо. После трёх лет лучевой терапии, инфекций почек, операции на простате я, наконец, хорошо справляюсь. Я снова могу мочиться естественным путём, что важно. Но я не могу больше заниматься любовью, это проблема», — сказал 72-летний специалист в интервью телеканалу RTL.

Напомним, последним местом работы ван Гала была сборная Нидерландов, которую он тренировал с 2021 по 2022 год. Последним клубом тренера был «Манчестер Юнайтед», которым нидерландец руководил два сезона, покинув команду в 2016 году. Также за свою многолетнюю карьеру Луи ван Гал возглавлял такие гранды, как «Барселона» и «Бавария». У себя на родине специалист тренировал «Аякс» и «АЗ Алкмар».

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