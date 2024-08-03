Игрок «Ростова» Вахания: настало время давать больше времени молодым

23-летний правый защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о развитии молодых футболистов, выступающих в составе жёлто-синих.

«Я считаю, что в «Ростове» хорошо развиваются молодые российские футболисты, потому что есть доверие. Благодаря этому мы прогрессируем и хорошо играем. Возможно, сейчас настало время, чтобы давать больше игрового времени молодым российским футболистам, но это зависит от политики клуба», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Вахания принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: