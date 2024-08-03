Игрок «Ман Сити» Коуту, выступавший за «Жирону», стал игроком «Боруссии» на правах аренды

22-летний правый защитник Ян Коуту стал игроком дортмундской «Боруссии» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Бразилец является игроком «Манчестер Сити», в прошлом сезоне он выступал за «Жирону».

«Боруссия» объявила об арендном соглашении с игроком до лета 2025 года с возможностью последующего выкупа.

Коуту перешёл в «Манчестер Сити» летом 2020 года. Последние два сезона бразилец провёл в аренде в «Жироне», в которой отыграл в общей сумме 95 матчей, забив пять мячей и сделав 17 результативных передач. Контракт Коуту с «Ман Сити» рассчитан до лета 2026 года. По данным, предоставленным интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 25 млн.