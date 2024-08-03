В РФС объяснили, почему судьи из Саудовской Аравии не могут обслуживать матчи РПЛ

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев высказался на тему потенциального обмена арбитрами с Саудовской Аравией.

— Обмен судьями с Саудовской Аравией пока получается односторонним. Их рефери до России доедут?

— Да, как раз в ближайшее время у меня будет встреча с Минспорта. Надеюсь, мы эту ситуацию разрешим. Политическое понимание, что эту коллизию надо решить, у нас есть (согласно регламенту Министерства спорта РФ, сейчас обслуживать матчи в стране смогут только судьи, имеющие всероссийскую категорию. — Прим. «Чемпионата»). Мы уже приглашали саудовских арбитров на сбор РПЛ. Они смотрели, как у нас всё устроено. Им очень понравилась работа нашей фитнес-бригады, как она готовит судей внутри соревновательного цикла. Теперь арбитры не просто готовятся к сдаче тестов, а весь сезон поддерживают хорошую физическую форму. Возможно, саудовцы пригласят наших специалистов на свои сборы. С Саудовской Аравией у РФС сотрудничество на хорошем уровне, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.