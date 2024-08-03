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Педриньо досрочно вернётся в «Локомотив» из «Сантоса» — iG

Педриньо досрочно вернётся в «Локомотив» из «Сантоса» — iG
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Бразильский полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) досрочно вернётся в клуб из аренды в «Сантосе».

Как сообщает iG, в понедельник, 5 августа, агент игрока встретится с руководством бразильского клуба, чтобы обсудить последние детали расторжения аренды. Примечательно, что ранее от игрока уже отказывался другой клуб из Бразилии — «Сан-Паулу», который также преждевременно разрывал контракт с футболистом.

Напомним, 24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте». Затем полузащитник перебрался в «РБ Брагантино». Оттуда его отдавали в аренду в «Америку», а осенью 2022 года он перебрался в Россию. Контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

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