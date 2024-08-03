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Матета — о стычке на ОИ: аргентинцы хотели испортить вечеринку, но сделали ещё красивее

Матета — о стычке на ОИ: аргентинцы хотели испортить вечеринку, но сделали ещё красивее
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Нападающий сборной Франции U23 Жан-Филипп Матета прокомментировал стычку между игроками «трёхцветных» и аргентинской национальной команды после четвертьфинального матча мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 (1:0). Напомним, Матета забил единственный мяч в этой встрече.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    
Удаления: Мийо – 90+12' / нет

«Мы знаем аргентинцев. Они хотели испортить вечеринку, но эта ситуация сделала её ещё более красивой», — приводит слова Матета журналист Андреа Ле Перна в соцсети Х (ранее Twitter).

В полуфинале футбольного турнира Олимпийских игр — 2024 Франция встретится со сборной Египта. Игра состоится 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сборная Марокко встретится с Испанией.

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