Матета — о стычке на ОИ: аргентинцы хотели испортить вечеринку, но сделали ещё красивее

Нападающий сборной Франции U23 Жан-Филипп Матета прокомментировал стычку между игроками «трёхцветных» и аргентинской национальной команды после четвертьфинального матча мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 (1:0). Напомним, Матета забил единственный мяч в этой встрече.

«Мы знаем аргентинцев. Они хотели испортить вечеринку, но эта ситуация сделала её ещё более красивой», — приводит слова Матета журналист Андреа Ле Перна в соцсети Х (ранее Twitter).

В полуфинале футбольного турнира Олимпийских игр — 2024 Франция встретится со сборной Египта. Игра состоится 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сборная Марокко встретится с Испанией.