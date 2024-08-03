Нападающий «Вильярреала» Сёрлот приехал на медобследование в «Атлетико» — Романо

Нападающий «Вильярреала» и сборной Норвегии Александр Сёрлот прибыл в расположение мадридского «Атлетико» для прохождения медицинской комиссии, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, личные условия уже согласованы, следующий шаг — подписание контракта.

Ранее приоритетной целю для усиления позиции нападающего для «Атлетико» был Артём Довбик, выступавший за «Жирону», но он принял решение перейти в «Рому».

Сёрлот выступает за «Вильярреал» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за испанцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами, став вторым бомбардиром сезона в Ла Лиге. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.