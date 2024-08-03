Мадридский «Атлетико» объявил о переходе защитника Робена Ле Нормана

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе 27-летнего центрального защитника Робена Ле Нормана из «Реала Сосьедад».

Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «матрасники» приобрели Ле Нормана за сумму в € 30 млн.

Ле Норман выступал за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с «Реалом Сосьедад» действовал до конца июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Нынешним летом Ле Норман в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы — 2024.

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