Стали известны новые детали переговоров «Барселоны» и «РБ Лейпциг» по Ольмо

Издание Mundo Deportivo раскрыло новые подробности о переговорах между «Барселоной» и «РБ Лейпциг» по возможному переходу в стан сине-гранатовых атакующего полузащитника Даниэля Ольмо.

Согласно источнику, «Барселона» не хочет платить за игрока сборной Испании больше € 50 млн. При этом нынешний клуб Ольмо отказывается идти на уступки и по-прежнему требует за футболиста € 60 млн.

Сообщается, что нежелание каталонцев повышать цену связано с тем, что сумма отступных за испанца со следующего сезона будут равняться именно € 50 млн.

Ранее прошла информация, что сам Ольмо оказывал давление на «РБ Лейпциг» с целью того, чтобы немецкий клуб не препятствовал его переходу в Ла Лигу.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.