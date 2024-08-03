Глава «Амкала»: если игроки «Коломны» поставили на своё поражение — это верх тупости

Основатель любительского футбольного клуба «Амкал» Герман Попков высказался о подозрениях в адрес соперника своей команды по 1/256 финала Кубка России «Коломне», которую его команда сокрушила со счётом 8:1 1 августа. После матча футбольная общественность заподозрила, что игроки «Коломны» могли умышленно ошибаться и пропускать голы, ведь на эту игру принимали ставки в букмекерских конторах.

«Так мы-то тут при чём? Если игроки «Коломны» решили заглянуть в контору и поставить на своё поражение, то это верх тупости и им нужно вручать премию Дарвина (смеётся). Очевидно, что наш матч получит миллионные охваты, и ставить на своё поражение — закончить с карьерой.

А если специальных сливов не было, то это тоже смешно. Это как же плохо нужно сыграть в Кубке с медиакомандой, что теперь приходится оправдываться?» — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.