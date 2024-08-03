Глава комитета арбитров РФС предположил, когда судьи из России вернутся в еврокубки

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев высказался на тему отстранения российских арбитров от работы в еврокубках.

— Ведётся ли какая-то работа по возвращению российских рефери в еврокубки?

— Мы не раз говорили о том, что как такового решения об отстранении наших судей не принималось. Они не получают назначений на матчи. Думаю, что возвращение наших судей будет происходить параллельно с возвращением наших команд, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, ранее Каманцев допустил, что Саудовская Аравия может пригласить российских судей на свои сборы. Председатель судейского комитета подчеркнул, что сотрудничество РФС с саудовцами находится на хорошем уровне.

Материалы по теме В РФС объяснили, почему судьи из Саудовской Аравии не могут обслуживать матчи РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: