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«Акрон» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Акрон» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд на предстоящую встречу:

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Акрон» заработал три очка после первых двух туров и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» идёт на второй строчке, одержав на старте две победы и набрав шесть очков.

Отметим, что это будет первый домашний матч для «Акрона» в РПЛ в истории клуба. «Солидарность Арена» является домашним стадионом новичка лиги в нынешнем сезоне.

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