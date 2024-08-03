В РФС рассказали об обмене футбольными судьями с Беларусью

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев высказался на тему обмена футбольными арбитрами с Беларусью.

— Ожидаются ли какие-то назначения российских рефери на международные матчи?

— Да, в соседнюю республику в августе поедет один из наших лучших судей. С Беларусью у нас тоже есть заинтересованность в обмене. Да, для СМИ это не такая громкая история, как с Саудовской Аравией, но для нас это тоже интересно. Мы очень благодарны белорусским коллегам за то, что они нас поддержали в 30-м туре своими replay-операторами. Мы со своей стороны тоже стараемся им помогать. Понятно, что чемпионат Беларуси сейчас не такого высокого уровня, как в Саудовской Аравии, но это наша братская страна, и мы должны взаимодействовать там, где можем быть друг другу полезны. Без ущерба нашим соревнованиям, конечно, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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