Маркиньос прошёл медобследование и в ближайшее время перейдёт в «Спартак» — источник

Крайний нападающий «Ференцвароша» Маркиньос успешно прошёл медобследование в «Спартаке» и в ближайшее время должен подписать контракт с красно-белыми. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов заявлял, что бразильский футболист изменил своё решение о переходе в московский «Локомотив» и станет игроком «Спартака».

24-летний Маркиньос в минувшем сезоне сыграл 48 матчей за венгерский «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с венгерским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.