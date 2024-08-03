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Игрок сборной Франции ответил аргентинским болельщикам на критику после матча на ОИ-2024

Игрок сборной Франции ответил аргентинским болельщикам на критику после матча на ОИ-2024
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Полузащитник олимпийской сборной Франции Энцо Мийо отреагировал на критику аргентинских болельщиков в соцсетях после победы на командой Аргентины (1:0) в четвертьфинале Игр-2024 в Париже. Футболист был удалён рефери уже после матча за то, что насмехался над аргентинской скамейкой запасных перед судьёй.

Напомним, данное противостояние имело скандальный подтекст после того, как игроки взрослой сборной Аргентины позволили себе расистские кричалки в адрес французских футболистов во время празднования победы на Кубке Америки — 2024.

«Для Франции и её прекрасного многообразия. Да здравствует Франция», — написал Мийо в социальных сетях.

В полуфинале Олимпийских игр французы сыграют со сборной Египта. Матч пройдёт 5 августа.

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