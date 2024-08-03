Защитник «Химок» Данил Степанов: как бороться с «Зенитом»? Как-нибудь

Защитник «Химок» Данил Степанов высказался о задачах команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Задача у «Химок» — побеждать в каждом матче. Как бороться с «Зенитом»? Как-нибудь», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После двух туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший шесть очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее шесть очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (четыре очка).

После двух туров чемпионата России по футболу «Химки» заработали одно очко. Подмосковная команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

31 июля проходил матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Химок».