В «Херенвене» пожаловались на невыплату ЦСКА последнего транша за трансфер Эджуке

Исполнительный директор «Херенвена» Ферри де Хаан заявил, что ЦСКА не выплатил нидерландскому клубу последнюю часть денежных средств, полагающуюся ему за трансфер крайнего нападающего Чидеры Эджуке, перешедшего в московский клуб летом 2020 года. Де Хаан также отметил, что «Херенвен» уже обращался по этому вопросу в ФИФА и в Международный совет Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Они [ФИФА и CAS] предоставляют нам такое право [получить деньги], но, к сожалению, по-прежнему существует разница между тем, чтобы обладать таким правом, и тем, чтобы получить свои деньги. Мы продержались долгое время, но сейчас чувствуем нехватку этих миллионов. Если бы мы уже получили деньги за трансфер Эджуке, то могли бы реинвестировать большую часть из них в трансферы», — приводит слова де Хаана Voetbal International.

Материалы по теме Экс-игрок ЦСКА Эджуке стал футболистом «Севильи»

Сколько стоят молодые футболисты: