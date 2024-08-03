Никлас Фюллькруг — лучший немецкий бомбардир в топ-5 лиг с начала сезона-2022/2023

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг забил больше голов в топ-5 лиг, чем любой другой немецкий футболист с начала сезона-2022/2023.

За этот период игрок отметился 28 голами за «шмелей» и «Вердер», за который выступал с 2019 по 2023 год.

Также Фюллькруг выступал на прошедшем чемпионате Европы в составе сборной Германии, за которую провёл на турнире пять матчей, отметившись двумя голами.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.