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Агент Ваньи Дркушича подтвердил интерес ПАОКа к игроку

Агент Ваньи Дркушича подтвердил интерес ПАОКа к игроку
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны греческого ПАОКа.

«Да, действительно ПАОК проявляет интерес к Ванье Дркушичу. На данный момент могу лишь сказать, что это отличный клуб и чемпион Греции», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу, словенский футболист провёл 24 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3,5 млн.

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