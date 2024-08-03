Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна общая сумма, которую «Бавария» выставила «МЮ» за де Лигта и Мазрауи

Стала известна общая сумма, которую «Бавария» выставила «МЮ» за де Лигта и Мазрауи
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» не собирается отдавать «Манчестер Юнайтед» своих защитников Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи меньше чем за € 65 млн, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб был удивлён фактом того, что мюнхенцы отклонили сделанное ранее манкунианцами предложение по обоим игрокам, которое предполагало меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что, несмотря на отказ со стороны «Баварии», переговорный процесс между сторонами не является завершённым и «Манчестер Юнайтед» продолжит предпринимать попытки заполучить вышеназванных футболистов. Подчёркивалось, что английский клуб предлагает де Лигту и Мазрауи контракты, рассчитанные на пять лет и предполагающие опцию продления ещё на сезон.

Материалы по теме
«Бавария» отказала «МЮ» в покупке де Лигта и Мазрауи из-за цены предложения — Орнштейн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android