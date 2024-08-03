Стала известна общая сумма, которую «Бавария» выставила «МЮ» за де Лигта и Мазрауи

Мюнхенская «Бавария» не собирается отдавать «Манчестер Юнайтед» своих защитников Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи меньше чем за € 65 млн, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб был удивлён фактом того, что мюнхенцы отклонили сделанное ранее манкунианцами предложение по обоим игрокам, которое предполагало меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что, несмотря на отказ со стороны «Баварии», переговорный процесс между сторонами не является завершённым и «Манчестер Юнайтед» продолжит предпринимать попытки заполучить вышеназванных футболистов. Подчёркивалось, что английский клуб предлагает де Лигту и Мазрауи контракты, рассчитанные на пять лет и предполагающие опцию продления ещё на сезон.