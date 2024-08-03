«Давление и провокации». Во Франции отреагировали на стычку с игроками Аргентины на ОИ

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказался насчёт потасовки, произошедшей между игроками «трёхцветных» и аргентинской национальной команды после матча 1/4 финала мужского футбольного турнира Олимпиады-2024.

«Возможно, это единственный момент небольшого промаха [со стороны Франции]. Футбол — это спорт, который требует проявления интенсивности на поле и сохранения хладнокровия после ухода с него. У нас произошёл момент небольшого забвения, приведший к маленькой потасовке, которой не должно было быть.

Однако наши футболисты подверглись большому давлению и провокациям во время этой игры. Им удалось продержаться до 100-й минуты, но, к сожалению, дальше ситуация обострилась. Это не тот образ [сборной Франции], который хотелось бы видеть, однако в остальном она была идеальной», — приводит слова Диалло RMC Sport.

После завершения встречи игроки и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали в сторону французских футболистов, в результате чего между ними произошёл конфликт.

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: