Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Давление и провокации». Во Франции отреагировали на стычку с игроками Аргентины на ОИ

«Давление и провокации». Во Франции отреагировали на стычку с игроками Аргентины на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказался насчёт потасовки, произошедшей между игроками «трёхцветных» и аргентинской национальной команды после матча 1/4 финала мужского футбольного турнира Олимпиады-2024.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    
Удаления: Мийо – 90+12' / нет

«Возможно, это единственный момент небольшого промаха [со стороны Франции]. Футбол — это спорт, который требует проявления интенсивности на поле и сохранения хладнокровия после ухода с него. У нас произошёл момент небольшого забвения, приведший к маленькой потасовке, которой не должно было быть.

Однако наши футболисты подверглись большому давлению и провокациям во время этой игры. Им удалось продержаться до 100-й минуты, но, к сожалению, дальше ситуация обострилась. Это не тот образ [сборной Франции], который хотелось бы видеть, однако в остальном она была идеальной», — приводит слова Диалло RMC Sport.

После завершения встречи игроки и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали в сторону французских футболистов, в результате чего между ними произошёл конфликт.

Материалы по теме
Матета — о стычке на ОИ: аргентинцы хотели испортить вечеринку, но сделали ещё красивее

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android