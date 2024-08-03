В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Томаса Гальдамеса

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о приобретении клубом чилийского защитника Томаса Гальдамеса.

«Мы провели большую работу и рады, что Томас выбрал именно Самару для продолжения своей карьеры. Клуб всячески поможет в скорейшей адаптации, и мы уверены, что уже в ближайшее время он начнёт приносить пользу нашей команде», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарской команды.

Напомним, контракт с 25-летним чилийцем рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут 5 августа, когда в игре 3-го тура РПЛ будут гостить у московского «Спартака». Самарцы не смогли набрать очки в первых двух матчах лиги, проиграв их с общим счётом 1:7.