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Нападающий «Боруссии» Мукоко может перейти в «Марсель» на правах аренды — Фабрицио Романо

Нападающий «Боруссии» Мукоко может перейти в «Марсель» на правах аренды — Фабрицио Романо
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может стать игроком «Марселя», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, личные условия уже согласованы. Сообщается, что между клубами ведутся переговоры и с высокой степенью вероятности Мукоко перейдёт в «Марсель» на правах аренды с опцией о выкупе футболиста.

Мукоко выступает за «Боруссию» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за дортмундцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

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