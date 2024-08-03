Игрок «Краснодара» Ленини высказался о возможности покинуть клуб

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался о возможности покинуть клуб в это трансферное окно.

«Это нормально, когда тобой интересуются другие клубы. Да, я мог покинуть «Краснодар», но сейчас это уже неважно. Сейчас я здесь, я счастлив. Буду бороться за своё место в составе», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини попал в сферу интересов клуба из ОАЭ.

В минувшем сезоне Ленини принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.