«Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша»

«Спартак» объявил о переходе 24-летнего атакующего полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Игрок будет выступать за красно-белых под восьмым номером.

Как сказано в заявлении на официальном сайте московского клуба, в ближайшее время Маркиньос присоединится к тренировкам команды.

Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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