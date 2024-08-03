«Зенит» разгромил «Ростов», Циньвэнь выиграла теннисный турнир на ОИ. Главное к вечеру

«Зенит» разгромил «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, полузащитник Маркиньос перешёл в московский «Спартак», китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой, российский велогонщик Глеб Сырица выступил на Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 августа.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша»
Московское «Динамо» одержало третью подряд победу на старте РПЛ, обыграв в гостях «Акрон»
Хет-трик Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ
Теннис
Китаянка Чжэн Циньвэнь одолела Донну Векич в финале Олимпийских игр — 2024
Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс стали олимпийскими чемпионами в паре
Бокс/ММА
Илия Топурия возглавит турнир UFC 308. Назван соперник
Хамзат Чимаев проведёт следующий бой на турнире UFC 308
Баскетбол
Сборная США по баскетболу победила команду Пуэрто-Рико с преимуществом в 21 очко на ОИ
Авто
У гоночной трассы «Нюрбургринг» произошёл взрыв. Пострадали 22 человека
Волейбол
Стали известны пары 1/4 финала мужского волейбольного турнира Олимпиады
Другие
Бельгиец Эвенепул стал двукратным чемпионом ОИ-2024, одержав победу в групповой гонке
Россиянин Глеб Сырица не финишировал в групповой велогонке ОИ-2024
Гандболистки сборной Франции обыграли испанок и закончили групповой этап ОИ без поражений
Казахстанский спортивный гимнаст Курбанов взял серебро на коне на Олимпиаде в Париже
Французские дзюдоисты стали чемпионами Олимпиады-2024 в командном миксте