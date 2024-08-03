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«Зенит» разгромил «Ростов», Циньвэнь выиграла теннисный турнир на ОИ. Главное к вечеру

«Зенит» разгромил «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, полузащитник Маркиньос перешёл в московский «Спартак», китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой, российский велогонщик Глеб Сырица выступил на Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 августа.

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«Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша»

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Хет-трик Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ

Теннис

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Авто

У гоночной трассы «Нюрбургринг» произошёл взрыв. Пострадали 22 человека

Волейбол

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Французские дзюдоисты стали чемпионами Олимпиады-2024 в командном миксте