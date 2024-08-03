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В «Челси» ведут переговоры с Галлахером, в клубе боятся его ухода свободным агентом

В «Челси» ведут переговоры с Галлахером, в клубе боятся его ухода свободным агентом
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«Челси» размышляет о судьбе полузащитника клуба и сборной Англии Конора Галлахера, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сегодня состоялся новый раунд переговоров между лондонцами и окружением игрока. Сообщается, что руководство «Челси» не заинтересовано в повторении истории с бывшим защитником клуба Антонио Рюдигером, который свободным агентом перешёл в мадридский «Реал». При этом мадридский «Атлетико», с которым англичанин ведёт переговоры, настаивает на том, чтобы решение было принято уже на этой неделе.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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