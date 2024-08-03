Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» предложил «Зениту» двух игроков и € 18 млн за переход Клаудиньо — RTI Esporte

«Фламенго» предложил «Зениту» двух игроков и € 18 млн за переход Клаудиньо — RTI Esporte
Аудио-версия:
Комментарии

«Фламенго» предложил санкт-петербургскому «Зениту» двух футболистов, а также сумму в размере € 18 млн за трансфер 27-летнего атакующего полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, бразильский клуб хочет включить в сделку 21-летнего центрального защитника Клейтона Сантану и 20-летнего атакующего полузащитника Виктора Уго. В свою очередь, сине-бело-голубые были заинтересованы в 20-летнем правом защитнике Уэсли, однако «Фламенго» отказался включать его в сделку.

Подчёркивается, что бразильский клуб хочет разбить выплату € 18 млн до декабря 2025 года.

В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Фламенго» не намерен отказываться от трансфера Клаудиньо из «Зенита» — источник

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android