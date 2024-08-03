«Фламенго» предложил «Зениту» двух игроков и € 18 млн за переход Клаудиньо — RTI Esporte

«Фламенго» предложил санкт-петербургскому «Зениту» двух футболистов, а также сумму в размере € 18 млн за трансфер 27-летнего атакующего полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, бразильский клуб хочет включить в сделку 21-летнего центрального защитника Клейтона Сантану и 20-летнего атакующего полузащитника Виктора Уго. В свою очередь, сине-бело-голубые были заинтересованы в 20-летнем правом защитнике Уэсли, однако «Фламенго» отказался включать его в сделку.

Подчёркивается, что бразильский клуб хочет разбить выплату € 18 млн до декабря 2025 года.

В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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