«Бенфика» отказалась платить € 60 млн за Жоау Феликса — Marca

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс не перейдёт в лиссабонскую «Бенфику», сообщает Marca.

По информации источника, португальский клуб отказался платить за 24-летнего футболиста € 60 млн — сумму, за которую «матрасники» готовы отпустить форварда.

Сообщается, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Феликса является английская «Астон Вилла», проявляющая наибольшую заинтересованность в приобретении футболиста. Ранее сообщалось, что игрок уже даже согласовал условия личного контракта с клубом из Бирмингема.

Напомним, Жоау Феликс прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.