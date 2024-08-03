Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» отказалась продавать Роке в «Лацио» за € 20 млн — Sport.es

«Барселона» отказалась продавать Роке в «Лацио» за € 20 млн — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» отклонила предложение «Лацио» о трансфере 19-летнего нападающего Витора Роке на € 20 млн плюс 50% суммы от будущей продажи футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб хочет выручить € 40 млн с трансфера бразильского нападающего. «Лацио» не готов заплатить данную сумму. Финансовые запросы сине-гранатовых по Роке готовы удовлетворить клубы из Саудовской Аравии, однако сам игрок не видит Про-Лигу в качестве варианта для развития своей карьеры.

Роке стал игроком «Барселоны» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Форвард «Барселоны» Витор Роке отказался от перехода в «Аль-Хиляль» — Романо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android