Полузащитник «Барселоны» Ромеу удивил Флика решением вернуться в «Жирону» — источник

32-летний опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу может вернуться в «Жирону», сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик надеялся на игрока в предстоящем сезоне, но футболист принял решение уйти, чем удивил наставника. Сообщается, что Ромеу в ближайшее время вернётся в «Жирону», из которой он пришёл в «Барселону» летом 2023 года.

Ромеу перешёл в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн. В минувшем сезоне Ромеу сыграл 37 матчей (1432 минуты) и отдал одну голевую передачу.

«Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.