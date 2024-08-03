Гвардиола высказался о будущем Хулиана Альвареса в клубе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем нападающего Хулиана Альвареса в английском клубе. Напомним, ранее аргентинский футболист публично заявил, что он хотел бы получать больше игрового времени. Сообщалось об интересе к нему со стороны мадридского «Атлетико» и «ПСЖ».

«Никаких новостей. Ноль новостей. Сейчас он заслуживает того, чтобы потратить время для того, чтобы вернуться [в команду] отдохнувшим. Очень утомительно играть каждые три дня перед 55 000 зрителей», — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо со ссылкой на City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Альварес в составе сборной Аргентины принимал участие на Олимпиаде-2024. Вчера, 2 августа, «альбиселесте» проиграла Франции (1:0) в матче 1/4 финала этого турнира.

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