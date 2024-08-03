Экс-тренер «Ференцвароша» дал характеристику Маркиньоса, перешедшего в «Спартак» из клуба

Бывший тренер «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко высказался о трансфере нападающего Маркиньоса из венгерского клуба в «Спартак».

— Вы работали с Маркиньосом в «Ференцвароше». Что это за футболист, какие сильные у него стороны?

— Как и любой бразилец, Маркиньос очень хорошо оснащён технически, любит часто идти в дриблинг. Он не боится брать игру на себя, и в этом компоненте игры неплохо себя чувствует. Это игрок комбинационного плана, любит принимать мячи между линиями, любит оставаться на пространстве один в один. При этом достаточно неплохо видит поле, не жадничает с передачей, имеем хороший последний пас.

— В чём, на ваш взгляд, он поможет «Спартаку»? И поможет ли?

— Я не видел его игру с момента нашего ухода из «Ференцвароша». Понятно, что этот футболист хорошо знаком нынешнему главному тренеру «Спартака», который последнее время работал с Маркиньосом. Раз Станкович заинтересован в услугах игрока, значит, он видит, что бразилец способен принести определённую помощь красно‑белым.

— На каких позициях бразилец может сыграть, помимо своей основной?

— Мы использовали его на позиции левого полузащитника. Также он может играть левого нападающего при системе 4–3–3. На этих двух позициях он чувствует себя наиболее комфортно и наиболее опасен. В меньшей степени вижу его на месте «десятки». Но это, думаю, самая последняя позиция, на которой он будет выходить на поле. Маркиньос неплохо выглядел, играя на бровке с уходом в середину и располагаясь между линиями, очень тонко чувствует, когда может получить мяч. И за счёт хорошей техники и правильного принятия решения зачастую всегда двигал мяч вперёд, разгонял атаки.

— Может ли Маркиньос быть лидером?

— Исходя из позиции на поле, не могу назвать его футболистом, который ведёт игру команды. Другое дело, что ментально он уверенный в себе человек, по‑футбольному наглый и настырный. Он зависимый игрок, но в моментах, когда он будет с мячом, будет совершать много обострений, попыток обыгрыша один в один.

— В бытовом плане с ним были проблемы?

— Достаточно дисциплинированный парень, никаких проблем в быту и в тренировочном процессе с ним не было. Как и с другими игроками. Маркиньос всегда старался выполнять требования, которые ему предъявлялись тренерским штабом. Он честолюбивый, но, как и любой бразилец, любит определённую свободу. За время нашей работы он серьёзно спрогрессировал: было видно, что он быстро впитывает в себя новую информацию, обучался тактически, — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.