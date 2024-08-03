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Хесус Медина рассказал о целях в новом сезоне РПЛ

Хесус Медина рассказал о целях в новом сезоне РПЛ
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Крайний нападающий московского «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, какие личные цели он преследует в новом сезоне чемпионата России.

«Моя цель — показывать хорошие результаты на поле, использовать каждый шанс, который у меня будет. Это важно для команды. Мне кажется, что последние две игры мы хорошо поработали», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Медина принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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