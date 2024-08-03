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Фото: «Зенит» показал юбилейный шеврон клуба на газоне домашнего стадиона

Фото: «Зенит» показал юбилейный шеврон клуба на газоне домашнего стадиона
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поделилась фотографией шеврона клуба, посвящённого его 100-летию, который был изображён на газоне домашнего стадиона сине-бело-голубых «Газпром Арена».

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

После двух туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на четвёртой строчке.

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