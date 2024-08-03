«Акрон» — «Динамо»: Гладышев удвоил преимущество гостей во втором тайме

В эти минуты в Самаре на «Солидарность Арене» проходит матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» принимает столичное «Динамо».

На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу гостей. Второй мяч бело-голубых забил на 58-й минуте нападающий Ярослав Гладышев, направив мяч в дальний угол ворот Сергея Волкова.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Акрон» заработал три очка после первых двух туров и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» идёт на второй строчке, одержав на старте две победы и набрав шесть очков.

Отметим, что это первый домашний матч для «Акрона» в РПЛ в истории клуба. «Солидарность Арена» является домашним стадионом новичка лиги в нынешнем сезоне.