Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» предложил больше». В «Локомотиве» высказались о сорвавшемся переходе Маркиньоса

«Спартак» предложил больше». В «Локомотиве» высказались о сорвавшемся переходе Маркиньоса
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о переходе атакующего полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак», несмотря на то что железнодорожники также вели бразильского футболиста.

«Клуб действительно проводил работу по трансферу Маркиньоса, но «Спартак» на финишной прямой предложил значительно больше с точки зрения финансов, мы не могли ничего сделать в этой ситуации. Разумеется, спортивный блок клуба продолжит активную работу по поиску креативного игрока в атакующую линию, способного усилить команду», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Красно-белые подписали контракт с бразильским футболистом, рассчитанный на три года. Маркиньос будет выступать под восьмым номером.

Материалы по теме
Маркиньос вновь поменял своё решение и перейдёт в «Спартак» вместо «Локомотива» — источник
«Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android