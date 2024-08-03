«Спартак» предложил больше». В «Локомотиве» высказались о сорвавшемся переходе Маркиньоса

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о переходе атакующего полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак», несмотря на то что железнодорожники также вели бразильского футболиста.

«Клуб действительно проводил работу по трансферу Маркиньоса, но «Спартак» на финишной прямой предложил значительно больше с точки зрения финансов, мы не могли ничего сделать в этой ситуации. Разумеется, спортивный блок клуба продолжит активную работу по поиску креативного игрока в атакующую линию, способного усилить команду», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Красно-белые подписали контракт с бразильским футболистом, рассчитанный на три года. Маркиньос будет выступать под восьмым номером.