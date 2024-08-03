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Матч «Урал» — «Сокол» начался с минуты молчания в память о трагедии в Нижнем Тагиле

Матч «Урал» — «Сокол» начался с минуты молчания в память о трагедии в Нижнем Тагиле
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Матч Мелбет Первой лиги между «Уралом» и саратовским «Соколом», который проходит в эти минуты в Екатеринбурге, начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Напомним, происшествие случилось в четверг, 1 августа. По предварительным данным, из-за взрыва газа обвалились два подъезда жилой пятиэтажки на улице Сибирской. Согласно последним сообщениям в СМИ, спасатели нашли под завалами 10 тел погибших. Пострадал при обрушении 21 человек.

На данный момент в матче «Урала» и «Сокола» подходит к концу первый тайм, счёт пока не открыт.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
03 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
0 : 0
Сокол
Саратов

Напомним, в минувшем сезоне команда из Екатеринбурга вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (0:2 и 2:1).

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