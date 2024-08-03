Матч «Урал» — «Сокол» начался с минуты молчания в память о трагедии в Нижнем Тагиле

Матч Мелбет Первой лиги между «Уралом» и саратовским «Соколом», который проходит в эти минуты в Екатеринбурге, начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Напомним, происшествие случилось в четверг, 1 августа. По предварительным данным, из-за взрыва газа обвалились два подъезда жилой пятиэтажки на улице Сибирской. Согласно последним сообщениям в СМИ, спасатели нашли под завалами 10 тел погибших. Пострадал при обрушении 21 человек.

На данный момент в матче «Урала» и «Сокола» подходит к концу первый тайм, счёт пока не открыт.

Напомним, в минувшем сезоне команда из Екатеринбурга вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (0:2 и 2:1).