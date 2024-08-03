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Дзюба — о победной серии Слуцкого в Китае: везучий? Нет, он сильный тренер

Дзюба — о победной серии Слуцкого в Китае: везучий? Нет, он сильный тренер
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Бывший нападающий «Зенита», «Локомотива» и сборной России Артём Дзюба высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

— Как поживает Леонид Слуцкий в Китае?
— Великолепно! Скучает по России.

— Серия из 24 беспроигрышных матчей. Везучий?
— Нет, он сильный тренер, — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Также он тренировал «Москву», «Крылья Советов» и ЦСКА.

«Шанхай Шэньхуа» после 21 тура чемпионата Китая по футболу занимает второе место с 55 очками и отстаёт от идущего на первом месте «Шанхай Порт» на два очка.

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