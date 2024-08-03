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«Торпедо» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги

«Торпедо» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги
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В Химках на «Арене Химки» завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором московское «Торпедо» сыграло вничью с «Чайкой» из Песчанокопского (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Чайка
Песчанокопское
0:1 Кожедуб – 32'     1:1 Червяков – 34'    

Счёт на 32-й минуте открыли гости, пенальти реализовал полузащитник Святослав Кожедуб. Однако уже через две минуты чёрно-белые восстановили равновесие усилиями Руслана Червякова.

Таким образом, обе команды имеют на своём счету восемь очков после четырёх сыгранных матчей. На данную минуту «Чайка» занимает второе место в турнирной таблице, команда Олега Кононова — третье.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Чайка» поднялась в Первую лигу из подгруппы «Золото» дивизиона А Второй лиги, где она заняла второе место, набрав 31 очко в 18 играх и уступив лишь «Уфе».

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