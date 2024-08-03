«Торпедо» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги
Поделиться
В Химках на «Арене Химки» завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором московское «Торпедо» сыграло вничью с «Чайкой» из Песчанокопского (1:1).
Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Чайка
Песчанокопское
0:1 Кожедуб – 32' 1:1 Червяков – 34'
Счёт на 32-й минуте открыли гости, пенальти реализовал полузащитник Святослав Кожедуб. Однако уже через две минуты чёрно-белые восстановили равновесие усилиями Руслана Червякова.
Таким образом, обе команды имеют на своём счету восемь очков после четырёх сыгранных матчей. На данную минуту «Чайка» занимает второе место в турнирной таблице, команда Олега Кононова — третье.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Чайка» поднялась в Первую лигу из подгруппы «Золото» дивизиона А Второй лиги, где она заняла второе место, набрав 31 очко в 18 играх и уступив лишь «Уфе».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2024
-
17:48
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
17:17
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:51
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:23
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
15:58
-
15:51
-
15:51
-
15:44
-
15:44
-
15:43
-
15:26
-
15:25