«Торпедо» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги

В Химках на «Арене Химки» завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором московское «Торпедо» сыграло вничью с «Чайкой» из Песчанокопского (1:1).

Счёт на 32-й минуте открыли гости, пенальти реализовал полузащитник Святослав Кожедуб. Однако уже через две минуты чёрно-белые восстановили равновесие усилиями Руслана Червякова.

Таким образом, обе команды имеют на своём счету восемь очков после четырёх сыгранных матчей. На данную минуту «Чайка» занимает второе место в турнирной таблице, команда Олега Кононова — третье.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Чайка» поднялась в Первую лигу из подгруппы «Золото» дивизиона А Второй лиги, где она заняла второе место, набрав 31 очко в 18 играх и уступив лишь «Уфе».