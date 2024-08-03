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«Всё ещё считаю, что нас ограбили». Ван Гал — о матче Нидерланды — Аргентина на ЧМ-2022

«Всё ещё считаю, что нас ограбили». Ван Гал — о матче Нидерланды — Аргентина на ЧМ-2022
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Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает несправедливым поражение «оранжевых» в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с Аргентиной (2:2, 3:4 пен).

ЧМ-2022 - финальный раунд . 1/4 финала
09 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
3 : 4
Аргентина
0:1 Молина – 35'     0:2 Месси – 73'     1:2 Вегорст – 83'     2:2 Вегорст – 90+11'    
Удаления: Думфрис – 120' / нет

«Я всё ещё думаю, что нас ограбили. Это сделал судья. Факты налицо. Я могу показать повтор ещё 20 раз, и, возможно, тогда все скажут: «Да, это красная карточка» (речь об эпизоде, когда хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес пнул мяч в сторону скамейки запасных Нидерландов. — Прим. «Чемпионата»). Разве допустимо такое, чтобы аргентинский футболист пинал мяч в сторону скамейки [запасных]? Должна быть показана красная карточка, но тогда её не дали. Думали, мы бы выиграли, если бы играли 11 футболистами против девяти.

Я даже не говорю о назначенном пенальти. Могу продолжить и сказать в том же ключе, что во втором тайме Месси забил с пенальти, который был поставлен после лёгкого контакта Думфриса и Акуньи», — приводит FC Update слова ван Гала, сказанные в эфире RTL4.

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