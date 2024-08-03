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Московское «Динамо» одержало третью подряд победу на старте РПЛ, обыграв в гостях «Акрон»

Московское «Динамо» одержало третью подряд победу на старте РПЛ, обыграв в гостях «Акрон»
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В Самаре на «Солидарность Арене» завершился матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом». В этом случае команда из Санкт-Петербурга окажется выше благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

«Акрон» остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.

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